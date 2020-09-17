Ноги не заканчиваются: обольстительная Леся Никитюк покрасовалась в микробикини

Леся Никитюк решила провести бархатный сезон на море. Ведущая отдыхает в Турции и наслаждается долгожданным отпуском. С кем она отправилась в путешествие, Леди Ле не признается, в ее сторис часто можно увидеть много селфи, а на странице в Instagram – множество фото в купальнике.

На свежем же фото Леся расположилась на белоснежном диване среди подушек и позирует в крошечном розовом бикини. Рядом – широкополая шляпка и плетеная сумочка. Она демонстрирует стройные формы и бесконечные ноги.

Поклонники оценили внешний вид ведущей. К слову, многих заинтересовал купальник Леси, но она решила держать интригу и заявила, что бренд не будет называть.

"Задумалась про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки. Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286. Photo by дівчата з сусіднього бунгало", - подписала горячие фото Леся.

Леся Никитюк еле поместила округлую грудь в крошечный купальник (фото)

Красотка воообще

Длинноногая дива- красотка!

Ноги не заканчиваются

Агонь, все при ней

Ах, какая женщина, какая женщина

Шикарное фото!

До чего ж Красивая Вы женщина

Просто секс ходячий

Просто красотка! Как всегда восхищаюсь твоей украинской красотой и чувством юмора!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свой морской заплыв. Ведущая в школьные годы занималась плаванием, поэтому знает различные стили.