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Ноги не заканчиваются: обольстительная Леся Никитюк покрасовалась в микробикини

Автор: Lite

Ведущая отдыхает в Турции и балует горячими фото

Леся Никитюк решила провести бархатный сезон на море. Ведущая отдыхает в Турции и наслаждается долгожданным отпуском. С кем она отправилась в путешествие, Леди Ле не признается, в ее сторис часто можно увидеть много селфи, а на странице в Instagram – множество фото в купальнике.

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На свежем же фото Леся расположилась на белоснежном диване среди подушек и позирует в крошечном розовом бикини. Рядом – широкополая шляпка и плетеная сумочка. Она демонстрирует стройные формы и бесконечные ноги.

Поклонники оценили внешний вид ведущей. К слову, многих заинтересовал купальник Леси, но она решила держать интригу и заявила, что бренд не будет называть.

"Задумалась про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки. Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286. Photo by дівчата з сусіднього бунгало", - подписала горячие фото Леся.

Леся Никитюк еле поместила округлую грудь в крошечный купальник (фото)

  • Красотка воообще
  • Длинноногая дива- красотка!
  • Ноги не заканчиваются
  • Агонь, все при ней
  • Ах, какая женщина, какая женщина
  • Шикарное фото!
  • До чего ж Красивая Вы женщина
  • Просто секс ходячий
  • Просто красотка! Как всегда восхищаюсь твоей украинской красотой и чувством юмора!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свой морской заплыв. Ведущая в школьные годы занималась плаванием, поэтому знает различные стили.

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Новости Украины Леся Никитюк