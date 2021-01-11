Нова любов Гросу, таємниця Мішиної та розлучення Кардашьян: топ скандалів тижня

Минулого тижня зірки дивували світ новинами про особисте життя. Ми зібрали найскандальніші та найбільш інтригуючі з них.

Нові таємниці Ксенії Мішиной

Шоу "Холостячка" вже закінчилося, а новини про нього продовжують хвилювати серця фанатів. Цього разу про таємниці проекту высказався екс-учасник Андрій Шатирко. Чоловік дав інтерв'ю, де видав багато закулісних секретів. Приміром, за його словами, у Мішиної був чоловік під час участі в шоу. Нібито це йому розповів хтось із шоу-бізнесу. Також Шатирко не приховав, що з першої вечірки Ксенії сподобався Олександр і Андрій Рибак. А він відчув себе буквально на лавці запасних.

Мішина Ксенія знову в центрі скандалу (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Аліна Гросу знайшла нову любов

Особисте життя Аліни Гросу, схоже, налагоджується. Торік дівчина пережила важкий період розлучення всього через кілька місяців шлюбу. За словами співачки, весілля повинно була стати переходом відносин на новий рівень, але молоді люди просто не впоралися. Втім, і до одруження в Аліни та її екс-чоловіка Олександра були труднощі. Нібито вони багато разів сходились і розходились. Тепер же Аліна знову щаслива. Не так давно дівчина представила нового обранця, яким став російський актор Роман Полянський.

Аліна Гросу з новим чоловіком та друзями (фото: instagram.com/alina_grosu)

Кім Кардашян і Каньє Уест розлучаються

Кім Кардашян і Каньє Уест вважалися однією з найміцніших пар світового шоу-бізнесу. Зірки 6 років жили душа в душу, виховували дітей, успішно вели бізнес і подавали приклад правильної у всіх сенсах сім'ї. Але і цій ідилії, схоже, прийшов кінець. Проблеми в стосунках пари почалися ще навесні, але зірки намагалися їх залагодити. Сьогодні ж вони остаточно вирішили розлучитися, і Кім вже найняла зоряного адвоката для розділу майна.

Кім і Каньє все-таки розлучаються (фото: instagram.com/kimkardashian)

Меган Маркл і принц Гаррі приголомшили новим зізнанням

Меган Маркл і принц Гаррі не можуть жити без скандальних заяв. Цього разу парі не догодили соцмережі. За словами представників подружжя, вони мають намір зав'язати з ними назавжди. Причина тому - неймовірна кількість негативу, який буквально ллється на них. На даний момент вони припиняють вести Twitter і Facebook, а від Instagram вони відмовилися вже давно, ще коли вирішили покинути королівську сім'ю.

Пара втомилася від уваги преси і фоловерів (фото: instagram.com/sussexroyal)

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук розповів про плановане поповнення в сім'ї.