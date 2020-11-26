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Новий роман? Дженніфер Еністон заінтригувала фото із загадковим чоловіком, схожим на Бреда Пітта

Автор: Lite

І багато хто вважає, що це Бред Пітт

Дженніфер Еністон розлучилася зі своїм другим чоловіком у 2018-му році, і з тих пір зірка "Друзів" залишалася вільною. Актриса пішла з головою в роботу, взявши участь у багатьох успішних проектах. Тим не менш, на особисте життя вона хрест ставити не збиралася. інтерв'ю зірка розповідала, що вона все ще вірить в любов і ніщо не могло зламати її віру в це прекрасне почуття. Більше того - вона зізналася, що в майбутньому мріє мати нову сім'ю і дітей. І, схоже, голлівудська зірка вже рухається до втілення цього плану.


Нове фото Дженніфер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Кілька годин на сторінці Дженніфер з'явилося фото загадкового чоловіка. Його актриса сама запостила в свої сториз. На знімку видно тільки ноги передбачуваного нареченого, і він лежить на підлозі. По всій видимості, вони з Еністон вирішили розіграти сценку під час зйомок "Ранкового шоу". Тут же відображений і пес актриси, який став головною родзинкою кадру з-за виразу очей.
Примітно, що в мережі вже ведуться "розслідування", хто ж цей загадковий чоловік. І одна з найбільш поширених версій - Бред Пітт. Так, на користь цього факту говорить цілий ряд прикмет: і стиль одягу, і статура, і навіть марка годинника на руці чоловіка - Breitling.

Нагадаємо, Бред Пітт і Дженніфер Еністон розлучилися вже дуже давно. Але преса і шанувальники всерйоз мріють, що одного разу пара знову зійдеться.

Раніше ми писали, що Дженніфер показала своє обличчя без макіяжу.

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