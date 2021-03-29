Оголені Володимир Остапчук з дружиною розбурхали мережу пікантним фото у ванні

Український шоумен Володимир Остапчук частенько ділиться в мережі спільними кадрами зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк. Поки в Україні локдаун, вони ностальгують за подорожами, в честь чого ведучий поділився вельми пікантним фото з коханою.

У своєму Instagram Володимир виклав жаркий кадр з відпочинку на Мальдівах, на якому вони з Христиною позують у ванні повністю оголеними.

Втім, густа піна приховує всі найпікантніші місця. Горняк променисто посміхається в об'єктив, тримаючи в руці келих з шампанським, а її чоловік позував трохи подалі, трохи показавши свій торс.

Зазначимо, що ванна стоїть в приміщенні без даху. Зіркова пара відпочивала на Мальдівах в лютому.

Володимир Остапчук та Христина Горняк позували оголеними в пінній ванні (фото: instagram.com/kristygor)

"Хочеться знову на морько, а не ось це все. Якщо ти "за" - скажи в коментах, куди ти хочеш поїхати відпочивати, а я тобі допоможу", - інтригуюче написав Остапчук.

Користувачі мережі почали активно ділитися своїми мріями про подорожі в коментарях. Не раз серед них згадуються і Мальдіви.