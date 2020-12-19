Обіймати і нюхати: Джамала привітала сина з його першою великою датою

Джамала в одному з недавніх постів в своєму мікроблозі зізналася, що історія вибору імен її синочків оповита справжньою містикою. Фанати були в шоці, дізнавшись, що співачка назвала одного з малюків тим ім'ям, яке їй... приснилося!
А сьогодні молодшому синові Джамали виповнилося ні багато, ні мало - півроку, так що співачка не могла не запостити вітання йому у свій Instagram.
Джамала стоїть на тлі квітучих дерев в Єгипті і виглядає засмаглою, відпочилою і радісною. Вона тримає на руках малюка в повзунках з левенятами і помаранчевої стильною шапці, а ось його лице співачка вирішила не "світити".
"6 місяців. Обіймати. Нюхати", - написала Джамала під постом і додала емодзі-сердечко.
Вся сім'я в захваті від Єгипту (фото: instagram.com/jamalajaaa/)
"Вперше побачити все", - і це я не тільки про Еміра, але і про дідусів, і навіть про себе. Перший Єгипет, перший Марса-Алам, перші черепахи, перший дюгонь (морська корова)... Наш перший підводний човен!.. Ми побачили невимовної краси коралові рифи, унікального дюгоня,
черепах і багато риб", - написала співачка.
Раніше Джамала розповіла, як придумала поєднувати тюрбан і спортивний костюм, і пояснила свій "дивненький" стиль.