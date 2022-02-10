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Образ дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista Valli

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Четвер 10 лютого 2022 17:54
Образ дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista Valli Дженніфер Лопес на прем'єрі Marry Me (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Ольга Турчанікова

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відвідали прем'єру фільму Marry Me, яка пройшла в Лос-Анджелесі. Лопес, яка знялася в головній ролі стрічки, передбачувано стала зіркою вечора, а її бойфренд виступив в якості підтримки. Своїми образами пара вкотре натякнула на одруження.

На заході Дженніфер Лопес блищала у весільній сукні з колекції Giambattista Valli і туфлях з блискучими ремінцями. Завершували образ сріблястий міні-клатч, вишукані сережки у вигляді троянд, а також кільце.

Волосся стилісти поклали Джей Ло в об'ємну укладку, а макіяж виконали в нейтральній бежево-коричневій гамі. Бен Аффлек був одягнений в класичний костюм. А тому закохані виглядали, немов наречений і наречена.

Образ дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista ValliОбраз дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista ValliОбраз дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista ValliОбраз дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista Valli

Дженніфер Лопес и Бен Аффлек на прем'єрі Marry Me (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, пара була помовлена ще на початку відносин, в 2003-му мало відбутися їх весілля. Однак перед важливою подією вони раптом несподівано оголосили про розставання, не пояснивши причину. Зараз інсайдери впевнені, що Дженніфер і Бен готові нарешті довести задумане до кінця.

"Ми відчуваємо, що те, що ми знову знайшли, набагато важливіше. Ми будемо захищати наше приватне життя і постараємося знайти баланс в тому, чим можна поділитися, а чим ні", – сказала співачка в недавньому інтерв'ю.

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