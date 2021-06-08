ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В образі Мерилін Монро: напівоголена Ешлі Грем підкорила апетитними формами

Новость на русском →
США, Вівторок 08 червня 2021 21:27
В образі Мерилін Монро: напівоголена Ешлі Грем підкорила апетитними формами Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем показала нове фото, зроблене для видання The Cut раніше. На ньому пишнотіла красуня постала в образі найвідомішої блондинки в світі - Мерилін Монро.

Фото, яке Ешлі запостила у своєму блозі, вийшло спокусливим і яскравим. Не дивно, що пост зібрав масу позитивних відгуків.

Ешлі любить перевтілюватися у різних персонажів заради зйомок. А її розкутий характер і досить пластична зовнішність дозволяють зробити це максимально гармонійно. Цього разу Грем показала новий знімок, на якому постала в образі Мерилін Монро.

В образі Мерилін Монро: напівоголена Ешлі Грем підкорила апетитними формамиЕшлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Вона лежить в ліжку, загорнувшись в біле простирадло. Образ доповнили чорне намисто з підвіскою. Дівчині зробили яскравий макіяж з червоними губами і виділеними вилицями. Ешлі прийняла відверту позу, продемонструвавши стегна і сідниці. Що ж, вжитися в роль секс-символу гарячій матусі було досить легко.

Серед її фанатів піднявся справжній ажіотаж. Вони не можуть намилуватися розкішною фігурою моделі plus size: "Вау, вау, вау", "Дивовижна", "Це щось", "Ти така красива", "Ти мене надихаєш", "Богиня", - такими коментарями засипали сторінку Ешлі.

Раніше модель показала стильний і лаконічний образ на вихід в світлих тонах, довівши, що він не повнить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу красота фигура мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде похолодання: названа дата
В Україну йде похолодання: названа дата