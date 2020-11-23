Обтягуючий куртка і "рідний" пояс пуховика: стиліст розповіла, як вбити свій зимовий стиль

Стиліст розповіла, яких помилок слід уникати при складанні зимового гардеробу

Стиліст Анна Пономаренко нещодавно розповіла, де шукати натхнення для стильного образу. Одягатися так, щоб перехожі оберталися вслід, можна навчитися за допомогою... улюблених серіалів. Вона прокоментувала яскраві деталі образів героїв нашумілого серіалу "Емілі в Парижі", які варто повторити, навіть якщо ви - в Україні.

А тепер стилістка порадила, яких помилок варто уникати, якщо не хочете просто знищити свій зимовий стиль.

"Як вбити свій зимовий стиль. Рубрика #аппропка_вредныесоветы знову з вами. Сьогодні поговоримо про те, як створити абсолютно жахливий з точки зору стилю образ. Поїхали!

Ганна Пономаренко "порадила", як зіпсувати образ (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Купити обтягуючий куртку. Якщо вона ще при покупці на тонкий гольф застібається з силою, зате сіла в плечах - сміливо беріть. Що може бути краще, ніж повністю обтягнути себе взимку? Лише додати зверху пояс;

Носіть рідний пояс пуховика з великою пряжкою. По-перше, це красиво. По-друге, надає пуховикові жіночність і елегантність;

Купуйте коротку куртку і носіть її так, щоб з-під неї стирчав светр. Це тепло і куртка красива;

Купіть чоботи з хутром в халяву. Так ви зробите ікри максимально масивними і ваші образи зі спідницями і сукнями набудуть особливого шарму;

Носіть бежеві колготки будь-якої товщини. Особливий шик - коротка куртка, під яку ховається спідниця, чоботи до середини ікри і замерзла шкіра посередині;

Носіть капюшон замість шапки. Навіщо вам здорове волосся? А шапки вам точно не йдуть;

Носіть шапку, шарф і рукавички одного кольору. Найкращий варіант - з декором. Це додасть вам жіночності;

Уникайте яскравих кольорів в зимовому образі. Чорний, сірий і синій куди практичнішими;

Вибирайте куртку покоротшу, а сукню подовшу - так у вас буде чарівна різниця довжин.

Нагадую, що пост саркастичний", - додала наприкінці Ганна.

Нагадаємо, що стилістка розповіла, яку вибрати куртку на зимовий сезон 2020/2021.