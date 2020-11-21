Крім чорного і сірого кольору: стилістка розповіла, яку куртку вибрати на зимовий сезон 2020/2021

Стилістка розповіла, яку вибрати куртку на зиму 2020

Стиліст Анна Пономаренко нещодавно розповіла, де шукати натхнення для стильного образу. Одягатися так, щоб перехожі захоплено дивилися вслід, можна навчитися за допомогою улюблених серіалів. Вона прокоментувала яскраві деталі образів героїв нашумілого серіалу "Емілі в Парижі", які варто повторити, навіть якщо ви - в Україні.

А на цей раз стилістка дала поради щодо вибору зимової одягу.

"Зимові куртки. З першим снігом попит на куртки різко виріс. Якщо ви зараз в пошуку, пропоную розглянути різні варіанти і ділюся лайфхаками:

найважливіше при виборі одягу, і зокрема верхній, знизити свої очікування і не шукати "супер ідеальну куртку на роботу, в лазню, в казино";

вибирайте зручну для вас довжину, з-під якої не буде стирчати те, що надіто внизу, светр, наприклад;

намагайтеся уникати поясів на дуже об'ємних куртках. Часто вони не створюють лінію талії, а ефект "сосисочки";

пуховик або куртка не повинні бути в обтяжку. Не бійтеся приміряти розміри на 1, 2, 3 більше;

капюшон додає об'єм у верхній частині тіла, якщо у вас широкі плечі або велика груди, може вийде не гармонійний силует;

і останнє, у світі багато прекрасних кольорів, крім чорного і сірого. Використовуйте їх в зимовому одязі.

Приклади модних курток (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

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