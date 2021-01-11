В обіймах коханого: 62-річна Мадонна засипала мережу фото з подорожі з 26-річним бойфрендом

Не так давно Мадонна організувала собі тур по Африці, куди взяла і свого молодого бойфренда, 26-річного Ахламаліка Уільямса. Пара вирушила в подорож 30 грудня, спочатку відвідавши Малаві. Тут епатажна співачка колись усиновила дітей: 15-річного Девіда Банду і 15-річну Мерсі Джеймс, а також 8-річних дочок-близнюків Стеллу і Естер Чікконе. Компанію їм склав і син Мадонни від Гая Річчі - 21-річний Рокко. Потім вони побували в Кенії.

Мадонна з бойфрендом (фото: instagram.com/madonna)

У своєму блозі Мадонна зробила багато постів, показавши ролики й фото. Співачка зі своєю командою побувала в дитячих будинках, поспілкувалася з місцевими жителями і зняла кілька роликів неймовірної природи... В своєму Instagram Мадонна називає країну не інакше як «домом далеко від дому». Нагадаємо, співачка створила свою благодійної організації Raising Malawi, яка підтримує сиріт та уразливих дітей.

Мадонна і її син (фото: instagram.com/madonna)

Для польоту зірка підібрала масу яскравих аутфітів. Один з найбільш гламурних образів - у джинсовому блакитному комбінезоні і капелюшку. З рожевими волоссям, видатними вилицями і мінімальним макіяжем, вона явно намагається відповідати своєму молодому коханцю.

Нагадаємо, нещодавно Моніка Беллуччі постала в культовому образі Мадонни для глянцевого видання.