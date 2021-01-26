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Чарівна: Юлія Саніна в яскравому піджаку і з червоними губами захопила шанувальників красою

Автор: Lite

Українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна після участі у проекті не так вже часто радує шанувальників своєю присутністю в соцмережах.

Звичайно ж, вона постить фото з відпочинку і забуває показати своїх улюблених чоловіка та сина. Більше того: в родині співачки поповнення - поки що це собачка, але часу і сил вона забирає теж предостатньо. Так що, мабуть, Юлії було не до пристрасних селфі.

Але цього разу Саніна показала фото, з-за якого у фанатів перехопило дихання. В яскравому піджаку, з величезними сережками-кільцями, з голлівудською хвилею на волоссі, з яскравими губами і очима - Юлія нагадала своїм шанувальникам, що вона може перевтілитися за лічені хвилини.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Стільки слів... слова - холодні і пусті. Ніщо не зрівняється з коханим поглядом, обіймами і рідний посмішкою. Про це знімемо нове відео вже через тиждень. А поки ловіть мою посмішку", - написала Саніна.

Шанувальники, як зазвичай, засипали Юлію компліментами і додали, що дуже сумували за такій ось Саніній.

  • Як ми вже за вами скучили, здається концерту не було цілу вічність!
  • Така красива, твоя посмішка просто чудова!
  • Улюблена наша красотулічка!

Нагадаємо, що нещодавно шанувальники назвали співачку і її чоловіка наймилішою парою українського шоу-бізнесу.

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