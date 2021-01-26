UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Очаровательна: Юлия Санина в ярком пиджаке и с красными губами восхитила поклонников красотой

Автор: Lite

Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина после участия в проекте не так уж часто радует поклонников своим присутствием в соцсетях.

Конечно же, она постит фото с отдыха и забывает показать своих любимых мужа и сына. Более того: в семье певицы пополнение - пока что это собачка, но времени и сил она отнимает тоже предостаточно. Так что, видимо, Юлии было не до страстных селфи.

Но на этот раз Санина показала фото, из-за которого у фанатов перехватило дыхание. В ярком пиджаке, с огромными сережками-кольцами, с голливудской волной на волосах, с яркими губами и глазами - Юлия напомнила своим поклонникам, что она может перевоплотиться за считанные минуты.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю. А пока ловите мою улыбку", - написала Санина.

Поклонники, как обычно, засыпали Юлию комплиментами и добавили, что очень скучали по такой вот Саниной.

  • Как же мы уже по вам соскучились, кажется концерта не было целую вечность!
  • Такая красивая, твоя улыбка просто превосходная!
  • Любимая наша красотуличка!

Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецЮлия Санина