Однаково прекрасні: 56-річна Моніка Беллуччі вперше знялася для глянцю з 16-річною дочкою

На обкладинці 56-річна Моніка Беллуччі і її 16-річна дочка одягнені в вбрання від Dolce & Gabbana. Однакові чорні сукні з глибоким декольте, практично однакові зачіски і макіяж - стилісти явно хотіли підкреслити зовнішню схожість матері і її дочки. На інших фото вони приміряли і інші розкішні вбрання від відомого бренду, з яким обидві співпрацюють вже давно.

Моніка Беллуччі та Дева Кассель у новій зйомці (фото: instagram.com/vogueitalia)

"Моніка Беллуччі ділиться своєю першою обкладинкою Vogue Italia зі своєю дочкою Девою. Вони були вперше сфотографовані разом Паоло Ровесті. Символічний жест Моніки відзначає її бажання відійти вбік, залишивши увагу на Деві. Це жест, який заслуговує на визнання: поступитися дорогою тим, хто прийде потім (дочка, наступниця), - це не те, що ми звикли бачити.

16-річна Дева представляє цей випуск, повністю присвячений її віку. Це подорож емоцій, тих яскравих відчуттів, які може викликати тільки певний момент життя: почуття занепокоєння, змішане з нескінченними можливостями, коли, враховуючи всі обставини, все ще не почалося", - діляться задумкою редактора глянцю.

У мережі піднявся справжній ажіотаж: шанувальники називають Деву "шалено красивою", а її маму - "іконою".