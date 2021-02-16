Жодної зморшки: 46-річна Вікторія Бекхем захопила ідеальною шкірою на фото крупним планом

Вона одягла блакитні джинси, чорну майку та чорну кепку з нової колекції свого бренду в колаборації з Reebok. До лука вона додала лаконічні золоті сережки. Вийшло, як завжди, стильно. Але акцент модна ікона зробила не на аутфіті, а на своїй сяючій шкірі.

Вікторія Бекхем на новому селфі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія показала своє обличчя крупним планом: гладка шкіра без єдиної зморшки, молодий овал, пухкі губи і блиск в очах... 46-річна зірка мережі просто підкорила своїх фоловерів. Вони почали писати їй компліменти і захоплюватися молодим зовнішнім виглядом дружини Девіда Бекхема.

"Ця шкіра", "Чудова", "Прекрасна", "Чудово виглядаєте, Вікторія!", "Дивна", "Дуже красива", "Шкіра!", - не можуть намилуватися шанувальниці.