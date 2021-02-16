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Жодної зморшки: 46-річна Вікторія Бекхем захопила ідеальною шкірою на фото крупним планом

Автор: Lite

Вікторія Бекхем знову показала, що вираз "час не владний" - це про неї.

Бізнесвумен і багатодітна мама опублікувала селфі, на якому позує в простому кежуал-образі.

Вона одягла блакитні джинси, чорну майку та чорну кепку з нової колекції свого бренду в колаборації з Reebok. До лука вона додала лаконічні золоті сережки. Вийшло, як завжди, стильно. Але акцент модна ікона зробила не на аутфіті, а на своїй сяючій шкірі.

Вікторія Бекхем на новому селфі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія показала своє обличчя крупним планом: гладка шкіра без єдиної зморшки, молодий овал, пухкі губи і блиск в очах... 46-річна зірка мережі просто підкорила своїх фоловерів. Вони почали писати їй компліменти і захоплюватися молодим зовнішнім виглядом дружини Девіда Бекхема.

"Ця шкіра", "Чудова", "Прекрасна", "Чудово виглядаєте, Вікторія!", "Дивна", "Дуже красива", "Шкіра!", - не можуть намилуватися шанувальниці.

Раніше ми писали, що Вікторія продемонструвала нові фото своєї вже зовсім дорослої доньки Харпер Севен.

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Новини України кожакрасотаВиктория БекхэмДэвид Бекхэм
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