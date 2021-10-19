Огнєвіч розкрила закулісні секрети "Холостячки" і зробила зізнання про подарунки від учасників

"Холостячка 2" Злата Огнєвіч продовжує вибирати того самого з претендентів на руку і серце співачки, які борються за її увагу на проекті. До слова, в шоу вже відбулися перші поцілунки! Зірка поцілувалася не з одним, а відразу з кількома чоловіками. Причому в рамках одного побачення! Так, Андрій Задворний дуже обурився і засмутився , дізнавшись, що його конкурент Дмитро Шевченко також доторкнувся до губ Злати, яку він поцілував перший! А поки на проекті киплять неабиякі пристрасті, Злата вирішила відповісти на питання підписників у соцмережі.

Вона вирішила в Instagram раз і назавжди прояснити питання про підбір образів на проекті.

Злата отримала порцію критики свого стилю - її вбрання на проекті не засудив тільки ледачий. Мережеві критики називали їх позбавленими смаку і навіть помітили, що співачка доношує одяг за учасницями "Холостяка", адже деякі аутфіти були ідентичними.

Артистка вирішила в черговий раз підняти тему вибору своїх образів для зйомок, а попутно і відкрила закулісні таємниці проекту.

"Навіть якщо зі мною буде працювати великий П'єр Бальман, це все одно не задовольнить всіх бажаючих. Щоб раз і назавжди розвіяти питання з приводу стилю і мейка, скажу так - у проекту Холостячка є свій пул візажистів і стилістів. Вони класні, професійні люди. У кожного бренду, артиста, проекту є позиціонування і певна лінія - так звана "Біблія проекту", якій всі слідують. У тому числі і учасники, які задіяні в зйомках проектів "Холостяк" і "Холостячка", - пояснила зірка.

Також вона відповіла на питання, чи носить прикраси, подаровані їй учасниками реаліті, адже багато чоловіків піднесли зірці в якості презенту ювелірні вироби.

"Я ношу всі прикраси, які у мене є", - стримано зізналася Злата.

Скріншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Також вона розповіла, що дозволяє їй завжди бути в тонусі і жити в гармонії з собою.

Скріншот (instagram.com/zlata.ognevich)