Вогонь вогнів! Слава Камінська показала все у ванній і подражнила "апетитним" фото з басейну

У відео співачка завбачливо закрила інтимні частини тіла, але шанувальники зуміли розгледіти, що співачка сфотографована ню. Чорно-білі кадри під новий трек Слави "911" виглядали дуже атмосферно. Ролик був знятий у форматі TikTok з несподіваною кінцівкою.

А ось на гарячому фото артистка з'явилася в червоному купальнику з сітчастою вставкою і шнурівкою і соковитим гамбургером в руці, а також баночкою солодкої газованої води.

Слава розбурхала мережу гарячим фото з басейну (фото: instagram.com/babaslavka)

Вона попросила прихильників порадити захоплюючий серіал і повідомила, що ніколи не захоплювалася цим кіножанром, але зараз їй хочеться спробувати щось нове.

Фани навперебій почали рекомендувати улюблені багатосерійні фільми і не упустили можливості залишити компліменти для виконавиці.