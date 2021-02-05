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Вогонь: напівоголені Катерина Кухар з чоловіком захопили фанатів неймовірною гнучкістю

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 11:29
Вогонь: напівоголені Катерина Кухар з чоловіком захопили фанатів неймовірною гнучкістю Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар одружена прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. У подружжя двоє дітей: син Тимур і донька Анастасія.

На різдвяні свята всі вони знялися у веселій фотосесії.

А ось під час відпочинку на Мальдівах Катерина і Олександр пішли ще далі: вони виконували перед фотографом танці просто на пляжі. А для одного кадру і зовсім "злетіли" вгору. Невідомо, з якого разу знімок вдався, але фанатам він нагадав валентинку: Кухар з чоловіком зображують серце.

Вогонь: напівоголені Катерина Кухар з чоловіком захопили фанатів неймовірною гнучкістю

"Лечу в небо від спогадів... Після повернення додому знову і знову подумки переноситися на білосніжні пляжі, де в умиротвореної тиші чути тільки шум океану... Наш відпочинок був казковим, саме таким, яким я могла собі його уявити тільки в найкращому сні!", - написала Кухар під знімками.
Вогонь: напівоголені Катерина Кухар з чоловіком захопили фанатів неймовірною гнучкістю

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанати назвали Катерину і Александра парою-вогнем і наставили океан лайків та коментарів під вишуканими знімками.

Напомним, Кухар показала, якою була в дитинстві: впізнаєте знаменитість?

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