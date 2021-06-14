Вогонь! Сальма Хайек в спокусливій сукні захопила фігурою

Сальма Хайек опублікувала в своєму блозі новий знімок, зроблений в минулому. З його допомогою зірка нагадала фанатам про найактуальнішу річ у літньому гардеробі на всі часи - білу легку сукню. А також надихнула своєю рідкісною красою .

Сальма позує в білій сукні до колін, лежачи на кам'яних сходинках. Вона чіпає розпущене волосся руками і задумливо дивиться в сторону. Засмагле спокусливе тіло зірки екранів просто підкорило її шанувальників.

"Як і раніше входить в десятку найкрасивіших актрис Голлівуду", "Прекрасна жінка", "Вогонь!", "Ти абсолютно приголомшлива", "Ідеальна з ніг до голови", "Вау", "Стільки тепла на холодному камені", "Ох, ідеальні ноги", "Ти виглядаєш такою гарненькою", "Гаряче", "Ці ноги", - милуються послідовувачі.

Сальма Хайєк на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)