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Шикарна жінка: 54-річна Сальма Хайек знялася в спокусливому образі для глянцю

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США, Середа 09 червня 2021 20:22
Шикарна жінка: 54-річна Сальма Хайек знялася в спокусливому образі для глянцю Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк порадувала шанувальників новою зйомкою. Актриса прикрасила липневу обкладинку InStyle Magazine, подякувавши глянцю за таку честь.

Фото спекотної красуні набрало вже масу захоплених відгуків.

Сальмі підібрали вишуканий і розкішний образ в дусі жінки вамп. Вона позує в чорному костюмі з відвертим декольте, яке оголило розкішні груди 54-річної красуні. Доповнили вечірній аутфіт численні прикраси з дорогоцінними каменями: кольє, браслети, сережки, годинник і кільця.

Актрисі зробили макіяж з яскраво-червоними губами і виразними "котячими" стрілками. Волосся зірці уклали легкими пляжними хвилями.

Шикарна жінка: 54-річна Сальма Хайек знялася в спокусливому образі для глянцюСальма Хайек для глянцю (фото: instagram.com/salmahayek)

Бездоганний і вічно молодий зовшіній вигляд зірки екранів просто звів фанатів з розуму. "Дивовижна", "Як тобі це вдається?", "Мексиканська королева", "Ти найкрасивіша в світі", - захоплюються фоловери.

Раніше, до слова, Сальма показала також запальне відео, в якому постала в стильному трикотажному костюмі.

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