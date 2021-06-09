Шикарна жінка: 54-річна Сальма Хайек знялася в спокусливому образі для глянцю

Сальмі підібрали вишуканий і розкішний образ в дусі жінки вамп. Вона позує в чорному костюмі з відвертим декольте, яке оголило розкішні груди 54-річної красуні. Доповнили вечірній аутфіт численні прикраси з дорогоцінними каменями: кольє, браслети, сережки, годинник і кільця.

Актрисі зробили макіяж з яскраво-червоними губами і виразними "котячими" стрілками. Волосся зірці уклали легкими пляжними хвилями.

Сальма Хайек для глянцю (фото: instagram.com/salmahayek)

Бездоганний і вічно молодий зовшіній вигляд зірки екранів просто звів фанатів з розуму. "Дивовижна", "Як тобі це вдається?", "Мексиканська королева", "Ти найкрасивіша в світі", - захоплюються фоловери.