Шикарна жінка: 54-річна Сальма Хайек знялася в спокусливому образі для глянцю
Сальма Хайєк порадувала шанувальників новою зйомкою. Актриса прикрасила липневу обкладинку InStyle Magazine, подякувавши глянцю за таку честь.
Фото спекотної красуні набрало вже масу захоплених відгуків.
Сальмі підібрали вишуканий і розкішний образ в дусі жінки вамп. Вона позує в чорному костюмі з відвертим декольте, яке оголило розкішні груди 54-річної красуні. Доповнили вечірній аутфіт численні прикраси з дорогоцінними каменями: кольє, браслети, сережки, годинник і кільця.
Актрисі зробили макіяж з яскраво-червоними губами і виразними "котячими" стрілками. Волосся зірці уклали легкими пляжними хвилями.
Сальма Хайек для глянцю (фото: instagram.com/salmahayek)
Бездоганний і вічно молодий зовшіній вигляд зірки екранів просто звів фанатів з розуму. "Дивовижна", "Як тобі це вдається?", "Мексиканська королева", "Ти найкрасивіша в світі", - захоплюються фоловери.
Раніше, до слова, Сальма показала також запальне відео, в якому постала в стильному трикотажному костюмі.