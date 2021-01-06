Величезна радість: Ілона Гвоздьова згадала Різдво та колядки в дитинстві

Відома українська хореограф Ілона Гвоздьова розповіла, як святкувала Різдво і як колядувала в дитинстві. Вона зізналася, що дуже любить новорічно-різдвяні свята, адже для зайнятої зірки це відмінний привід довше побути вдома з двома маленькими дітками та улюбленим чоловіком.

Переможниця "Танці з зірками 2018" зазначила, що для неї Різдво якоюсь мірою навіть більш важливе свято, ніж Новий рік. Адже в ньому більше духовності і разом збирається вся родина.

Щороку знаменитість проводить святвечір і Різдво в колі сім'ї. А колись в дитинстві Ілона Гвоздьова ще любила і колядувати.

"Коли я була дитиною, ми колядували. Це була невід'ємна частина всієї цієї святкової метушні. Ми ходили по домівках, по сусідах. Одяг у нас була абсолютно звичайна, ми не вбиралися, але розповідали колядки. Нам дарували і гроші, і цукерки, і печеньки", - поділилася спогадами Ілона Гвоздьова.

Також танцівниця розповіла, що, як і всі діти, вони були безмежно щасливі, що у них буде багато солодощів на свята.

"Справа в тому, що за часів мого дитинства не було такого достатку цукерок. Тому це була величезна радість - принести додому пакет цукерок і півтора місяці його є", - додала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з мамою (фото: прес-служба танцівниці)

Раніше Ілона Гвоздєва розповіла, як провела свій перший Новий рік в ролі вже двічі мами.

Також ми писали про те, що Ілона Гвоздьова поділилася своїми улюбленими новорічно-різдвяними фільмами всіх часів.