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Олег Скрипка голяка стрибнув в ополонку: забавне відео

Новость на русском → Вівторок 19 січня 2021 15:26
Олег Скрипка голяка стрибнув в ополонку: забавне відео Олег Скрипка на морозі (фото: прес-служба ВВ)
Автор: Анна Шиканова

Олег Скрипка і гурт "Воплі Відоплясова" на Водохреще 19 січня випустили нове відео на пісню "Лазня". У кліпі можна побачити купання учасників колективу та їхніх друзів-музикантів на морозі.

За словами Скрипки, лазня - це не просто традиція, а певна філософія життя: краще паритись у лазні, аніж паритись по життю. Лазня прогріває та очищує тіло й душу, завжди сприяє щирій розмові, зміцнює організм.

"Лазня - найкраще джерело бадьорості та енергії", - коментує фронтмен гурту.

За повір’ями, освячена на Водохреща "йорданська" вода наділяється цілющими чудодійними властивостями та загалом символізує початок життя. Ще за давніх часів надзвичайно популярним був ритуал занурення у водойми на свіжому повітрі. Вважалося, що така процедура очищує душу та дарує здоров’я на весь рік. Ця добра традиція збереглась і до сьогодні.

В кліпі "Лазня" українські рокери показали справжній майстер-клас святкування Водохреща та відірвались на повну: парились, співали, танцювали, а на завершення ще й голяка стрибнули в ополонку! В кліпі також можна побачити друзів музикантів - Івана Леньо та Романа Бахарєва.

Новий кліп гурту ВВ на пісню "Лазня"

Відзначимо, що 2021 рік - особливий для ВВ, адже саме цього року колектив святкує свій масштабний ювілей: 35 років творчої діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Скрипка дав свій власний рецепт дієтичної куті.

А також повідомляли про те, як в Києві на Водохреща люди занурюються у крижану воду.

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