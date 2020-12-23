Олег Винник заінтригував змінами в 2021 році: у мене є досвід роботи

Олег Винник вирішив спробувати себе в нових амплуа і пообіцяв вже в 2021 році порадувати своїх фанів приємними сюрпризами.

"Незабаром хочу здивувати себе і слухачів зовсім іншим напрямком. Це добре - робити щось нове, щоб не ставати "нафталіном" і не набридати, в першу чергу, самому собі. Часом потрібно змінювати стилістику. Врешті-решт у мене є досвід роботи в мюзиклах, в опері, в народному хорі і на естраді. Мій репертуар і зараз досить різноманітний. Але завжди є куди рости і розвиватися. Мені дуже цікаво, як люди будуть реагувати на абсолютно інший стиль у моєму виконанні", – розповів музикант в інтерв'ю журналу "Телегід", обкладинку якого прикрасив улюбленець сотень тисяч українок.

Олег Винник на обкладинці "Телегід"

За словами співака, сумбурний 2020-й став плідним на творчість, тому незабаром від нього можна чекати новинок.

"Є і філософські, і ліричні, і танцювальні треки. Слава Богу, у цьому сумбурному році Він дає мені творчість. І для мене це знак: значить, життя продовжується! Що б не сталося, які б проблеми нас не оточували у сфері здоров'я, праці, фінансів, – в моїй професії головне – творити. Якщо людям потрібні пісні, значить, вони будуть. Просто так я їх не вигадую, не прошу, не купую. Бог мені дає їх", – поділився артист.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Крім того, виконавець зізнався, що незважаючи на відсутність концертних турів, вільного часу у нього стає все менше.

"По-перше, у мене щільний графік зйомок на телебаченні. По-друге, багато творчих проєктів. Слава Богу, є натхнення. Поки вистачає захоплення музикою. Але є одна мрія: дожити до того моменту, коли я зможу спокійно займатися у своїй майстерні справою, яке пахне деревом", – резюмував він.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Раніше ми писали, що Олег Винник наразився на жорстку критику за участь у шоу "Голос країни".

Нагадаємо також, що поп-король естради нещодавно потрапив в рейтинг найбільш високооплачуваних артистів України.