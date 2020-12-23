Олег Винник заинтриговал переменами в 2021 году: у меня есть опыт работы

Олег Винник решил попробовать себя в новых амплуа и пообещал уже в 2021 году порадовать своих фанов приятными сюрпризами.

"В скором времени хочу удивить и себя, и слушателей совсем другим направлением. Это хорошо - делать что-то новое, чтобы не становиться "нафталином" и не приедаться, в первую очередь, самому себе. Временами нужно менять стилистику. В конце концов у меня есть опыт работы в мюзиклах, в опере, в народном хоре и на эстраде. Мой репертуар и сейчас довольно разнообразный. Но всегда есть куда расти и развиваться. Мне очень интересно, как люди будут реагировать на абсолютно другой стиль в моем исполнении", – рассказал музыкант в интервью журналу "Телегид", обложку которого украсил любимец сотен тысяч украинок.

Олег Винник на обложке "Телегида"

По словам певца, сумбурный 2020-й стал плодотворным на творчество, поэтому в скором времени от него можно ожидать новинок.

"Есть и философские, и лирические, и танцевальные треки. Слава Богу, в этом сумбурном году Он дает мне творчество. И для меня это знак: значит, жизнь продолжается! Что бы ни происходило, какие бы проблемы нас не окружали в сфере здоровья, работы, финансов – в моей профессии главное – творить. Если людям нужны песни, значит, они будут. Просто так я их не выдумываю, не прошу, не покупаю. Бог мне дает их свыше", – поделился артист.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Кроме того, исполнитель признался, что несмотря на отсутствие концертных туров, свободного времени у него становится все меньше.

"Во-первых, у меня плотный график съемок на телевидении. Во-вторых, много творческих проектов. Слава Богу, есть вдохновение. Пока хватает увлечения музыкой. Но есть одна мечта: дожить до того момента, когда я спокойно смогу заниматься в своей мастерской делом, которое пахнет деревом", – резюмировал он.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Ранее мы писали, что Олег Винник нарвался на жесткую критику за участие в шоу "Голос страны".

Напомним также, что поп-король эстрады недавно попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов Украины.