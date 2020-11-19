У Олега Винника знайшли дорослого сина і він теж знаменитість

У знаменитого українського артиста Олега Винника знайшли дорослого сина. Хлопцеві 16 років, він живе в Німеччині, де тривалий час жив і працював сам Винник.

Хлопця звуть Юліан Винник. Передбачається, що хлопець є спільною дитиною Олега і Таїсії Сватко (Таюне), яку вважають дружиною Винника. Про це пишуть Факти.

Вдалося знайти і фото Юліана Винника. Виявилося, що він досить відомий у своєму професійному середовищі. Хлопець старанно займається плаванням і бере участь в чемпіонатах Північній Німеччині.

Імовірний син Олега Винника (скріншот)

Знімки з вірогідним сином Винника зроблені в Берліні в басейні спортивного клубу Шарлоттенбург. Там юний спортсмен тренується з 2016 року.

Згідно зі статистикою клубу, Юліан демонструє непогані досягнення. Так, у січні 2020 року на змаганнях у Берліні Винник зайняв перше місце в запливі вільним стилем.

Відзначимо, що ніяких інших доказів рідства Юліана та Олега Винників немає. Єдине, на що також вказують ЗМІ, - артист теж захоплюється плаванням і ходить в басейн так часто, як це можливо.

Раніше Олег Винник зробив гучну заяву після перенесеного коронавірусу. Знаменитий артист розповів, що після участі в проекті "Танці з зірками", а також через коронавірус схуд на 10 кілограмів.

Також ми писали, що Олега Винника розкритикували за його номер на "Танцях з зірками". Артист поєднав участь у шоу з концертом у Житомирі, але це не особливо сподобалося суддям.