Ольга Сумська чесно висловилась про ритуали краси і інтимі з чоловіком: треба постаратися

Ольга Сумська – приклад для багатьох українок. Вона може похвалитися нев'янучою красою, професіоналізмом, народною любов'ю і популярністю. Крім того, Ольга – хороша дружина і чудова господиня, мама і двічі бабуся. При цьому вона залишається розкішною і бажаною жінкою. Про свої інтимні секрети і догляд актриса відверто розповіла в інтерв'ю тезці Ользі Горбачьовій.

Спеціально для проекту "Сила жінки" на YouTube вона розповіла, що постійно вдосконалюється. "Я з собою працюю. Я медитую", - уточнила Сумська. А ось для підтримки ідеальної форми вона підключає фізичну активність. "Запишуся на йогу, танці, дієти. Зайві кілограми є, ми з ними боремося", - запевнила знаменитість.

Ольга поскаржилася на те, що їй катастрофічно не вистачає часу на догляд за собою. Вона обожнює ручний масаж, але може дозволити собі не часто таке задоволення.

Ольга розкрила подробиці особистого життя

"Іноді підходжу до дзеркала і дивлюся: Так, треба до косметолога, терміново. Я не часто ходжу до косметолога. Я роблю експрес-процедуру, яка може продовжити на кілька місяців. Треба частіше бувати. Сьогодні божевільні ритми, це жах, це неправильно. Потрібно ретельніше стежити за собою. Якимось чином, завдяки генам, завдяки енергії, ще все якось ще тримається. Але відчуття внутрішнього комфорту – це найголовніше", - вважає знаменита кіно-Роксолана.

Також Горбачьова розпитала у актриси про її інтимне життя і запитала, наскільки вона задоволена цим аспектом зараз.

Ольга Сумська для свого чоловіка намагається бути музою і натхненням (фото: instagram.com/olgasumska)

"Буду відверта - можна краще. На сьогоднішній період хочеться якось краще в цьому плані. Треба постаратися і бути більш відкритою. Я постійно контролюю. Іноді хочеться бути слабкою, беззахисною. Взагалі не знаю, що це таке. Сидіти і чекати біля моря погоди – це не я. Я завжди бачу мету, не бачу перешкод і бачу, як її досягти", - висловилася актриса.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська з чоловіком і донькою зворушила святковим фото у вишиванках.