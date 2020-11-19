Ольга Сумська розплакалася, говорячи про доньку: втрачений час

Ольга Сумська, схоже, "зламала" код молодості і краси, тому підтвердження - її молодий і квітучий зовнішній вигляд. Актриса – чудова господиня, вона часто ділиться рецептами з особистої кулінарної збірки, вчить готувати швидкі і корисні смачні вітамінні сніданки і складні святкові страви, але при цьому вона може похвалитися точеними формами. А ще Ольга - дружина, мама і бабуся.

Правда, зараз їй доводиться "надолужувати" втрачений колись час, у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Ольга зізналася, що недодала любові старшої дочки, Антоніні Паперній, коли та була малою.

Ольга Сумська зі сльозами на очах вперше заговорила на цю тему: "За рахунок того, що я їздила на зйомки, Тоня недоотримала, можливо, материнської уваги. Це були дуже зворушливі моменти, коли вона мене чекала з гастролей, я тільки сьогодні розумію, як це було для неї...".

На запитання ведучої, чи не вимовляла вона матері пізніше своїх дитячих образ, Сумська зізналася, що досі відчуває це. Дуже шкода про втраченому часу, підтвердила Ольга, але зізналася, що сьогодні вона намагається надолужити згаяне.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська висловилася про своє ставлення до уколів краси і пластичної хірургії. Вона заявила, що боїться радикальних втручань в зовнішність.