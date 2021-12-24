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Оля Полякова поділилась сімейними традиціями на свята: "я не дуже релігійна"

Автор: Lite

Співачка і зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова зустрічатиме Новий рік в Буковелі у колі родини, але працюючи. А ось на Різдво родина нарешті збереться за столом удома.

Про це сама співачка зізналася за лаштунками шоу "Музична платформа", який вийде в ніч з 31 грудня на 1 січня на каналі "Україна".

"Я не дуже релігійна людина, думаю, ви це вже зрозуміли по моїх піснях. Але Різдво і Великдень ми святкуємо. На Різдво, як правило, збираємось і вечеряємо. А на Великдень - печемо паски та святимо писанки. Мабуть це і все!" - зізналась Оля на знімальному майданчику.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Крім того, зірка зізналась, на якісь особливі традиції в неї банально не вистачає часу.

Навіть згадати улюблені новорічні фільми Полякова не може, бо ж давно не дивилася їх.

Проте співачка вже почала підбивати підсумки 2021-го, зізнається - він був дуже плідним.

"Ми тріумфально завершили тур "Королева ночі" і вже готуємо нове шоу "Доросла дівчинка". Я написала книгу і зняла кіно, випустила лінійку авторської косметики і безліч пісень! У мене видався дуже живий і плідний рік", - поділилась вона.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Полякова в боді показала, що жорсткий графік зробив з її фігурою.

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Оля Полякова