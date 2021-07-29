Оля Полякова різко відповіла на критику своєї фігури і заступилася за дочку: "що потрібно мати в голові"

На знімку Оля відображена в смарагдовому купальнику, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. Вона ефектно позує біля білого скульптурного огородження на тлі квітів.

Оля Полякова відреагувала на критику своєї фігури (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачку обурили коментарі під її попереднім постом про те, що у неї ненатуральні груди, та ще й хірург погано попрацював. Вона різко зазначила, що це не повинно хвилювати незнайомих людей і впливати на ставлення до людини, адже зовнішність - справа смаку.

"Б*яха муха, та деякі тут о*рініли..., від безкарності. Яка вам справа до чужих цицьок, ніг, дупи, морди....невже людей оцінюють тільки по зовнішності. Це ж маячня, коли в цьому світі стало головніше мати цицьки, ніж мізки, дупу, ніж співчуття, губища, ніж власну позицію??? Яка вам різниця, у кого з чого що зроблено або не зроблено... невже людина стає гірше, якщо ви знаходите у неї фізичний недолік (на ваш смак)? Ви розумієте, що зовнішність це чиста смаківщина, і те, що подобається одному, не любо іншому, і це взагалі не предмет для суперечки!" - емоційно висловилася Полякова.

Однак найбільше її зачіпає те, що подібну критику пишуть не тільки їй, а й її юним дочкам, особливо старшій Маші. Артистка не розуміє, якою потрібно бути людиною, щоб таке робити, адже підлітки особливо вразливі.

"Я витримаю будь-який хейт і критику..., мені по*, але подумайте про наших дітей і підлітків, ви ж *ука їх теж не шкодуєте, адже найейджистські і бодішеймерські коменти виходять від жінок!!! Що треба мати в голові, щоб писати підлітку - ти жирна, страшна і тд, що потрібно мати в голові і душі. Коротше, набридло вас лікувати, деяким допоможе тільки лоботомія.... А тим, хто вміє думати....думайте!" - підсумувала обурена зірка.