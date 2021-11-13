Осадча з екстремальним декольте спровокувала палкі суперечки в мережі: втрутився навіть Потап

Катя Осадча останнім часом часто радує шанувальників стильними осінніми фотосетами і демонструє затишні образи для золотої пори. А ось що шанувальники не очікували побачити серед стильних і стриманих фотосетів, так це сміливі кадри в незвичному для ведучої образі, які збентежили деяких з них.

Так, в Instagram Катя запостила парочку знімків в облягаючій сукні з екстримальним декольте.

Катя позує у в'язаній чорній сукні по фігурі з глибоким декольте. В якості акцентів - трендова багатошаровість із золотих акуратних ланцюжків на шиї. Вона вважала за краще обійтися без макіяжу і прийняла кілька модельних поз перед об'єктивом фотографа.

Катя Осадча викликала палкі суперечки в мережі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя поцікавилася, в якій кольоровій гамі фото виглядає краще - кольоровій або чорно-білій?

Зіркові друзі ведучої стали активно коментувати ефектний образ телеведучої. "Схожа на актрису американську", - констатував Потап. "Бомбічна", - заявив Віталій Козловський.

Катя Осадча показала фігуру в облягаючій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось думки шанувальників Каті розділилися. Одні заявили, що знімки вийшли невдалими, а Осадча на них – занадто худою, інші схвалили образ і позування ведучої.