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Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками: "стала ще красивішою"

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П'ятниця 18 червня 2021 17:07
Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками: "стала ще красивішою" Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Вагітна Катя Осадча не сидить на місці – її робочий графік настільки насичений і багатий на гучні події, що ведуча часто літає і поєднує роботу з відпочинком, хоч релаксувати їй особливо ніколи. Телезірка блищить в яскравих вбраннях, які їй дуже личать. Шанувальники в один голос зазначають - вагітність ведучу дуже прикрашає! До слова, цікаве положення - не привід відмовлтися від розкішних вечірніх туалетів.

Так, Катя поділилася в Instagram ефектним фотосетом в пікантній блискучій вечірній сукні з високим розрізом.

Чорне плаття з еластичної напівпрозорої тканини, щедро декороване срібними блискітками ідеально сіло по фігурі. Зірка доповнила вбрання витонченими відкритими босоніжками на тонкій шпильці з трендовим квадратним мисом, а в якості головного убору обрала не улюблений традиційний капелюшок, а стильний тюрбан відтінку металік.

Вона позувала, сидячі на затишному диванчику і демонструвала нескінченні стрункі ніжки, а також красувалася на балконі в променях західного сонця, показавши фігуру в повний зріст.

"Світське літо. Перельоти, зйомки... Зйомки, перельоти", - коротко описала свій насичений робочий графік Катя.

Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками: &quot;стала ще красивішою&quot;

Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками: &quot;стала ще красивішою&quot;

Катя блищала у вечірньому вбранні і демонструвала нескінченні ніжки (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники засипали ведучу компліментами і не скупилися на заслужену похвалу.

  • Яка ви красива
  • Ви неймовірна
  • Вагітність вас зробила ще красивіше
  • Чарівна
  • Красива Катя - вся світиться щастям
  • Шикарна
  • Справжня красуня
  • Катю, ви прекрасні, вам личить особливий стан

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча прогулялася по центру Києва у зручному і стильному лляному костюмі.

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Катя Осадча
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