Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками: "стала ще красивішою"
Вагітна Катя Осадча не сидить на місці – її робочий графік настільки насичений і багатий на гучні події, що ведуча часто літає і поєднує роботу з відпочинком, хоч релаксувати їй особливо ніколи. Телезірка блищить в яскравих вбраннях, які їй дуже личать. Шанувальники в один голос зазначають - вагітність ведучу дуже прикрашає! До слова, цікаве положення - не привід відмовлтися від розкішних вечірніх туалетів.
Так, Катя поділилася в Instagram ефектним фотосетом в пікантній блискучій вечірній сукні з високим розрізом.
Чорне плаття з еластичної напівпрозорої тканини, щедро декороване срібними блискітками ідеально сіло по фігурі. Зірка доповнила вбрання витонченими відкритими босоніжками на тонкій шпильці з трендовим квадратним мисом, а в якості головного убору обрала не улюблений традиційний капелюшок, а стильний тюрбан відтінку металік.
Вона позувала, сидячі на затишному диванчику і демонструвала нескінченні стрункі ніжки, а також красувалася на балконі в променях західного сонця, показавши фігуру в повний зріст.
"Світське літо. Перельоти, зйомки... Зйомки, перельоти", - коротко описала свій насичений робочий графік Катя.
Катя блищала у вечірньому вбранні і демонструвала нескінченні ніжки (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники засипали ведучу компліментами і не скупилися на заслужену похвалу.
- Яка ви красива
- Ви неймовірна
- Вагітність вас зробила ще красивіше
- Чарівна
- Красива Катя - вся світиться щастям
- Шикарна
- Справжня красуня
- Катю, ви прекрасні, вам личить особливий стан
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча прогулялася по центру Києва у зручному і стильному лляному костюмі.