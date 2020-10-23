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Ця осінь - особлива: Слава Камінська зробила відверте зізнання

Автор: Lite

Слава з НеАнгелів впевнена, що скоро життя налагодиться

Слава Камінська днями заговорила про возз'єднання з колишнім чоловіком, шанувальники пари пораділи, що їх кумири змогли знайти спільну мову. А цього разу Слава написала філософський пост, що ця осінь – особлива, чем заінтригувала прихильників. Співачка запостила стильний знімок в осінньому парку і розповіла про те, що в неї на душі.

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Слава Камінська, як завжди, стильна (фото: instagram.com/babaslavka/)

На фото співачка одягнена в гірчично-бежевого кольору костюм трендового покрою. Кросівки на товстій підошві-"тракторах", кепі і стильна сумка в тон кросівок доповнили образ. Яскраво нафарбувавши губи і розпустивши волосся, Слава йде по красивому осінньому парку, мабуть, ця атмосфера і наштовхнула співачку на роздуми про вічне.

"Ця осінь якась особлива. Не тому що пандемія, мільйон новин, весь хаос в купу. А тому що, незважаючи на все це, люди адаптувалися і навчилися знаходити щастя в дрібницях, які вперто не помічали раніше. Осінь, осінь... До ворожки не ходи, у листя не питай – скоро все буде збс", - написала Слава.

"Як же гарно!", "Дуже стильна і красива", "Так, ця осінь особливо красива", - написали у коментаря фоловерів.

Нагадаємо, що нещодавно Слава дала пораду, як не розчаруватися в улюбленій людині.

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