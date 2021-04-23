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Як завжди сліпуча: 55-річна Сінді Кроуфорд підкорила мережу витонченою фігурою

Автор: Lite

Сінді Кроуфорд опублікувала нове фото, де постала в жіночному розкішному образі. Зірка виглядає, як завжди - стрункою і неймовірно красивою.

Шанувальники, які підписані на сторінку Сінді в Instagram, засипали її компліментами.

Сінді Кроуфорд позує в довгій асиметричній сукні з квітковим візерунком, рукавами-ліхтариками і поясом на талії. Волосся супермодель уклала в розкішну укладку. Стильний одяг вигідно підкреслив як і раніше досконалі пропорції тіла зірки подіумів: стрункі ноги, осину талію і бездоганний силует…

Сінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді позує на тлі океану, розкинувши руки. Мальовничий кадр вона присвятила Дню Землі - це свято відзначалося 22 квітня.

"З Днем Землі! Я приєднуюся до @NatGeo, щоб поділитися одним з найважливіших для мене місць на планеті: домом. Святкуйте свою любов до землі сьогодні", - написала Кроуфорд.

У відповідь вона почула безліч компліментів: "Незрівнянна!", "Жінка-мрія", "Прекрасна", "Я закохана в сукню", "Супер", "Як завжди сліпуча"," Королева", "Моя ікона"…

Раніше Сінді показала стильний образ total denim.

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