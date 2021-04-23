Как всегда ослепительна: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила сеть точеной фигурой

Синди Кроуфорд позирует в длинном ассиметричном платье с цветочным узором, рукавами-фонариками и поясом на талии. Волосы супермодель уложила в роскошную укладку. Стильный наряд выгодно подчеркнул по-прежнему совершенные пропорции тела звезды подиумов: стройные ноги, осиную талию и безупречный силуэт…

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди позирует на фоне океана, раскинув руки. Живописный кадр она посвятила Дню Земли - этот праздник отмечался 22 апреля.

"С Днем Земли! Я присоединяюсь к @NatGeo, чтобы поделиться одним из самых важных для меня мест на планете: домом. Празднуйте свою любовь к земле сегодня", - написала Кроуфорд.

В ответ она услышала множество комплиментов: "Бесподобна!", "Женщина-мечта", "Прекрасна", "Я влюблена в платье", "Супер", "Как всегда ослепительна", "Королева", "Моя икона"…