Остапчук розповів відверту історію про свою наречену: вона вигукнула "ааа!"

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук, який ледь не потонув на очах у власної матері, розповів про романтичне побачення у Парижі зі своєю нареченою Христиною Горняк.

Про те, як зіркова пара провела своє одне з найбільш романтичних побачень, розповіли самі герої в програмі "Зірковий шлях".

Як відомо, пара познайомилася в Італії на весіллі, де Володимир був ведучим, а Христина - подружкою нареченої. Але тільки через кілька тижнів вони знову зустрілися на танцювальному шоу.

Тоді відомий шоумен запросив дівчину на танцювальний майстер-клас, а коли Остапчук вирішив запросити дівчину на побачення, то обрав Париж.

"Я просто прийшов з квитками і сказав: "Все, ми летимо в Париж. Я хочу тебе запросити на побачення". Я їй це написав, а Христина вигукнула: "Ааа!" - розповів з посмішкою Володимир.

"Покажіть мені дівчину, яка скаже: "Ні, я не поїду в Париж". Звісно, так", - додала Христина.

Володимир Остапчук та Христина Горняк на відпочинку (фото: instagram.com/kristygor)

Раніше наречена Остапчука розповіла, чим шоумен вразив її маму.