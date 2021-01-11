Остапчук розповів про гумор у відносинах з дружиною: просто змиріться

Володимир Остапчук розповів своїм фоловерам, як змусити сміятися свою другу половину над вашими жартами. Відомий ведучий і шоумен також поділився корисними лайфхаками.

На своїй сторінці в Instagram Остапчук зазначив, що є три простих правила, як розвеселити свою кохану.

Для початку необхідно проаналізувати грунт, щоб зрозуміти, який любить гумор і сприймає ваша друга половина. Для цього закидайте її мемами та стікерами в телеграм.

Якщо її вразить історія про "самурая і локдаун" - вона швидше за все порядна і не дуже любить туалетний гумор. Якщо вона регоче з пабліків mazafaka - можете сміливо на вушко звати її "шлюшка" і жартувати про секс іграшки.

"Не жартуйте над її зовнішністю або фінансами. Її борщ завжди смачний, її попка завжди апетитна, а новий телефон ви їй подарували, тому що вона сама-сама", - написав шоумен.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Він також порадив дивитися стендап і камеді клаб, оскільки там багато про відносини, жіночий погляд і про життя пари в цілому. З часом ви почнете помічати найяскравіші моменти у вашій парі і жартувати над цим.

"Жартуйте над собою. Відносини - це не змагання. І самоіронія тут найкращий помічник. Коли ви щось провтикали/забули/не зробили - переводьте в гумор. Любляча дівчина це сприйме, не як вашу слабкість, а як "він такий милий". І так, доведеться прийняти факт, що вона завжди права, а ви - ні. Завжди. Не сперечайтеся, буде тільки гірше. Просто змиріться", - зазначив Остапчук.

Він також порадив грати в ігри. При цьому ЧХД, DZK і інші формати ідеально підійдуть для двох.

"Особисто я не розумію, як живуть пари без спільних жартів і гумору всередині. Так що сміливіше, дівчата люблять веселих і настирних", - додав шоумен.

Нагадаємо, Остапчук зробив зізнання про свою дружину.

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