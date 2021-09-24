Її як відрізало: Єфросиніна розповіла про випадок з дочкою, що змінив її життя

Маша Єфросиніна розповіла, чому її 17-річна дочка Нана, яка здобуває освіту в Канаді , весь час уникає публічності і не хоче світитися в соцмережах зіркової мами.

Таке рішення дівчина прийняла ще з 12-ти років. З впізнаваністю у Нани пов'язано кілька неприємних історій, про які розповіла Маша.

"Їде вона на поїзді з дітьми зі Львова з екскурсією. Її просто фотографують у вагоні. І мені надсилають: "Ваші діти голосно розмовляли і за..рали піввагона!". Я відразу їй написала: "Піди подивися, що робить твоя дитина і попроси, щоб за нею прослідкували. Тобі буде приємно?". Мене сколихнуло це!"- зізналася обурена ведуча.

Маша рідко показує дочку, адже та сама проти публічності (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша вирішила нічого не говорити дочці про те, що трапилося, але Нана сама розповіла мамі про подію. Їй не сподобалося ситуація, що склалася – вона відчула обмеження свободи дій.

"Я не хочу ніколи зніматися і бути публічною. Мені це не подобається - весь час ходити з оглядкою, що за мною хтось дивиться і знімає". Ніколи моя дочка не скаже, хто її батьки. Настільки її від усього цього відрізало", - розповіла ведуча.

Маша намагається бути для дочки-підлітка в першу чергу подругою. Якось дівчина відпросилася на вікенд – Маша не заперечувала. Але через 4 години, коли вже було за північ, Нана раптово повернулася додому. Після розпитувань виявилося, що вся компанія страшно напилася, але дочка Єфросиніної була твереза. Злякалася і просто втекла.

Маша розповіла про свою дочку НАНУ і її характер

Тоді Маша особисто відвезла дочку назад, а також допомогла всім присутнім в стані алкогольного сп'яніння прийти в себе, пообіцявши, при цьому, що не видасть їх батькам.

"З тих пір мої стосунки з Наною взагалі помінялися. Вона стала мені багато розповідати, я стала їй довіряти. Вона дуже закрита і холодна, не тактильна, але ми їхали, і вона взяла мене за руку і тримала до кінця шляху", - зізналася ведуча.