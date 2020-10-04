Відтінки осені: Alyosha вразила яскравою зміною іміджу

Співачка похвалилася в мережі новим кольором волосся
Українська співачка і мама трьох дітей Alyosha здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу. Артистка змінила колір волосся на яскраво-рудий.
Результатом експерименту із зовнішністю зірка похвалилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото Alyosha позує на сонці, яке яскраво відображається в її вогненно-рудій шевелюрі.
"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - підписала знімок співачка.
Аlyosha здивувала новим кольором волосся (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Шанувальники не пройшли повз і почали обговорювати новий образ артистки. Деякі порівняли її з колегою по сцені Світланою Тарабаровою - до речі, вона теж нещодавно знову стала мамою.
Раніше Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми і зізналася, що їй абсолютно нема коли спати.