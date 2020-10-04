Відтінки осені: Alyosha вразила яскравою зміною іміджу

Українська співачка і мама трьох дітей Alyosha здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу. Артистка змінила колір волосся на яскраво-рудий.

Результатом експерименту із зовнішністю зірка похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Alyosha позує на сонці, яке яскраво відображається в її вогненно-рудій шевелюрі.

"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - підписала знімок співачка.

Аlyosha здивувала новим кольором волосся (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Шанувальники не пройшли повз і почали обговорювати новий образ артистки. Деякі порівняли її з колегою по сцені Світланою Тарабаровою - до речі, вона теж нещодавно знову стала мамою.

Тепер руда, як і Світлана Тарабарова

Відтінки осені сховались у волоссі

Агонь

Така справжня ! Искренняяя і тепла !

Вам личить такій колір волосся

Запалюйте

гарний колір

Гарно виглядаєте!

Яка ти руда та гарна

Дуже гарний рудий колір

Колір волосся приголомшливий, тобі дуже йде

Який гарний колір) згодна, що справжня лисичка)

Раніше Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми і зізналася, що їй абсолютно нема коли спати.