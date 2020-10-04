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Оттенки осени: Alyosha впечатлила яркой сменой имиджа

Автор: Марина Настевич

Певица похвасталась в сети новым цветом волос

Украинская певица и мама троих детей Alyosha удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Артистка поменяла цвет волос на ярко-рыжий.

Результатом эксперимента со внешностью звезда похвасталась на своей странице в Instagram.

На фото Alyosha позирует на солнце, которое ярко отражается в ее огненно-рыжей шевелюре.

"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - подписала снимок певица.

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Аlyosha удивила новым цветом волос (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать новый образ артистки. Некоторые сравнили ее с коллегой по сцене Светланой Тарабаровой - кстати, она тоже недавно снова стала мамой.

  • Тепер руда, як і Тарабарова Світлана
  • Відтінки осені сховались у волоссі
  • Агонь
  • Такая настоящая ! Искренняяя и тёплая !
  • Вам личить такій колір волосся
  • Запалюйте
  • гарний колiр
  • Гарно виглядаєте!
  • Яка ти руда та гарна
  • Очень красивый рыжий цвет
  • Цвет волос потрясающий, тебе очень идёт
  • Який гарний колір) згодна, що справжня лисичка)

Ранее Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми и призналась, что ей совершенно некогда спать.

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