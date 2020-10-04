Оттенки осени: Alyosha впечатлила яркой сменой имиджа

Украинская певица и мама троих детей Alyosha удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Артистка поменяла цвет волос на ярко-рыжий.

Результатом эксперимента со внешностью звезда похвасталась на своей странице в Instagram.

На фото Alyosha позирует на солнце, которое ярко отражается в ее огненно-рыжей шевелюре.

"Який сьогодні теплий день:) Гріємося. Отримуємо вітамінку D без посередників", - подписала снимок певица.

Аlyosha удивила новым цветом волос (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать новый образ артистки. Некоторые сравнили ее с коллегой по сцене Светланой Тарабаровой - кстати, она тоже недавно снова стала мамой.

Тепер руда, як і Тарабарова Світлана

Відтінки осені сховались у волоссі

Агонь

Такая настоящая ! Искренняяя и тёплая !

Вам личить такій колір волосся

Запалюйте

гарний колiр

Гарно виглядаєте!

Яка ти руда та гарна

Очень красивый рыжий цвет

Цвет волос потрясающий, тебе очень идёт

Який гарний колір) згодна, що справжня лисичка)

Ранее Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми и призналась, что ей совершенно некогда спать.