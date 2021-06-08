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"Бешкетниця": спортивна Полякова похвалилася пружними округлими сідницями

Автор: Lite

Оля Полякова - активний користувач соцмереж. Співачка часто балує шанувальників яскравими і часом провокаційними знімками, із задоволенням демонструє свої стрункі форми, а також ділиться корисним контентом – на її сторінці в фотоблозі не занудьгуєш!

Своїм свіжим знімком в Instagram зірка вирішила одночасно замотивувати шанувальників і похвалитися відмінною спортивною формою.

Оля позує в спортивному спокусливому аутфіті - облягаючих лосинах, що підкреслили її пружні округлі сідниці, і білій футболці, на голові – бейсболка, волосся вона завбачливо зібрала в практичний хвіст. Співачка сперлася об кований паркан поруч із затокою Дніпра в парку "Наталка" на Оболоні – вдалині видніється Московський міст і частина парку "Дружби народів".

Оля Полякова показала спортивну фігуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Спорт за розкладом! А у вас?"- поцікавилася співачка. Прихильники блискавично відреагувала на мотивуючий і спокусливий кадр Олі.

  • Олечка, приклад для жінок
  • Ну до чого гарна
  • Так, і ви, Оля, відмінний мотиватор
  • Ви шикарна!
  • Все, що треба показала
  • Бешкетниця
  • Яка красива
  • Ох і фігурка
  • Богиня
  • Прекрасна
  • Сексі

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поділилася особистою історією і розповіла, як у шкільні роки страждала від домагань вчителя фізкультури, а також знову згадала про двозначні пропозиції Констянтина Меладзе.

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Новини України Оля Полякова