Татова дівчинка назавжди: Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото з батьком

Вікторія Бекхем запостила кілька знімків зі своїм татом з різних подій, а також з іменинним тортом. Підпис вона зробила зворушливий і розгорнутий:

"З днем народження, ТАТО!!! Ми всі так тебе любимо!!! Не можу чекати, щоб відсвяткувати з тобою!! У-у-у!! Поцілунки для @jackie.adams_ (ми тебе теж любимо!) ",- написала вона, зазначивши також і матір.

Вікторія Бекхем з батьком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На фото Вікторія і її батько виглядають неймовірно мило. Незважаючи на те що самій дочці виповнилося вже 46, на знімках вона дивиться на батька з обожнюванням і захопленням, що відзначили багато користувачів. "Це так мило!", "Які ви чудові", "Вітаємо!» ,- пишуть зірці під постом. Що ж, Вікторія завжди могла розтопити серця фанатів!