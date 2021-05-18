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Татова дівчинка назавжди: Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото з батьком

Автор: Lite

Вікторія Бекхем обожнює свою сім'ю. Дизайнер і бізнесвумен намагається приділяти увагу всім її членам і хвалити за досягнення. А якщо у когось із рідних свято, то чекати зворушливого посту.

Новий з них муза Девіда Бекхема присвятила своєму батькові.

Вікторія Бекхем запостила кілька знімків зі своїм татом з різних подій, а також з іменинним тортом. Підпис вона зробила зворушливий і розгорнутий:

"З днем народження, ТАТО!!! Ми всі так тебе любимо!!! Не можу чекати, щоб відсвяткувати з тобою!! У-у-у!! Поцілунки для @jackie.adams_ (ми тебе теж любимо!) ",- написала вона, зазначивши також і матір.

Вікторія Бекхем з батьком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На фото Вікторія і її батько виглядають неймовірно мило. Незважаючи на те що самій дочці виповнилося вже 46, на знімках вона дивиться на батька з обожнюванням і захопленням, що відзначили багато користувачів. "Це так мило!", "Які ви чудові", "Вітаємо!» ,- пишуть зірці під постом. Що ж, Вікторія завжди могла розтопити серця фанатів!

Раніше Вікторія похвалилася стрункою фігурою в купальнику.

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