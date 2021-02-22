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Татова копія: Горбунов зачарував стильним family look з підрослим синочком

Автор: Lite

Юрій Горбунов та Катя Осадча багато часу проводять з 4-річним синочком Іваном, який нещодавно відсвяткував день народження. Хлопчик росте активним непосидою, тато привчає його до йоги, а мама любить подорожувати з малюком і придумує для нього розвиваючі ігри. На сторінках ведучих у соцмережі Ваня став з'являтися все частіше, що не може не радувати їх шанувальників.

Так, Юрій вирішив похвалитися стильним family look'ом з Ванею і опублікував фото з сынм з супермаркету на сторінці в Instagram.

Тато та хлопчик наділи схожі білосніжні куртки-пуховики, темні штани і білі кросівки.

"Ну що сіну,купуємо все по списку, який мама написала,чи тільки солодке?" - залишив кумедний підпис під фото Юрій.

Юрій з сином тижня схожий одяг для походу в супермаркет (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники завжди тепло реагують на сімейні кадри з шоуменом і з цікавістю розглядають Івана, обличчя якого батьки не поспішають показувати. Вони підозрюють, що хлопчик схожий саме на тата і на доказ знаходять все більше і більше подібностей.

  • Навіть стоїте однаково
  • Навіть зі спини видно, що весь у тата
  • Татова копія
  • Круті
  • Красені
  • Яка ж ви все-таки класна сім'я
  • Стиляги
  • Двоє зі скриньки однакових з лиця (і зі спини)
  • Які ви класні! І круті
  • Справжні чоловіки

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча з сином разом із зірковими друзями і сусідами Потапом і Настею Каменських вдосталь повеселилися на санчатах.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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