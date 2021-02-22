Татова копія: Горбунов зачарував стильним family look з підрослим синочком

Тато та хлопчик наділи схожі білосніжні куртки-пуховики, темні штани і білі кросівки.

"Ну що сіну,купуємо все по списку, який мама написала,чи тільки солодке?" - залишив кумедний підпис під фото Юрій.

Юрій з сином тижня схожий одяг для походу в супермаркет (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники завжди тепло реагують на сімейні кадри з шоуменом і з цікавістю розглядають Івана, обличчя якого батьки не поспішають показувати. Вони підозрюють, що хлопчик схожий саме на тата і на доказ знаходять все більше і більше подібностей.