Татова радість: Девід Бекхем підірвав мережу красою 9-річної дочки

Девід Бекхем опублікував нове фото з 9-річною дочкою Харпер Севен, яка є справжньою улюбленицею всієї родини. На життєрадісному знімку дівчинка постала за роботою: судячи з підпису, вона готує сніданок для своєї сім'ї. Дочка 46-річної ікони стилю і 45-річного екс-футболіста і бізнесмена демонструє руки, забруднені рожевим соком. Для свого корисного заняття дівчинка одягла просту білу футболку, а волосся зібрала за допомогою блакитної хустки. Примітно, що сама Вікторія поспішила написати в коментарях, що це вона зробила млинці.

Малятко росте красунею (фото: instagram.com/davidbeckham)

Тим не менш, нове фото неймовірно порадувало фанатів зіркової пари. Вони відзначили, якою дорослою стала Харпер Севен, а також – якою красивою. Кумедно, що якщо сини дуже схожі на свою маму, то Харпер Севен явно пішла в батька. "Милашка", "Вона красуня", "Така мила", "Абсолютна копія Девіда", "Яка ж вона гарна", "Господи, вона така ж красива, як її тато", – пишуть фанати.

Батьки обожнюють Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, днями чергове фото доньки опублікувала і сама Вікторія. Вона запостила Харпер Севен, одягнену у футболку з написом "Posh повернулася". "Ви чули?", – підписала дизайнер, натякаючи, що підростає її заміна. Нагадаємо, саме таке сценічне прізвисько носила сама Вікторія у часи роботи в популярному гурті Spise Girls.

Також ми писали, що Вікторія Бекхем влаштувала показ свого бренду, запросивши на нього тільки членів своєї сім'ї.