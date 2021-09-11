Зараз у всіх хлопців є патчі: Євген Клопотенко зізнався, що тримає у холодильнику

Кухар Євген Клопотенко вміє здивувати (фото: instagram.com/klopotenko)

Кухар Євген Клопотенко здивував журналістів вмістом свого холодильника.

"Що в мене тут є: вершкового масла 5 видів, без цього нікуди. В мене є німчи. Це як морква або капуста по-корейські. Це дуже гостро, дуже смачно. Корейська національна річ".

Також у холодильнику Євгена є паста, тім’ян і багато риби. Різні види сиру. І тут Клопотенко як кухар з досвідом дає пораду всім глядачам:

"Тримати дома завжди грамів 50 пармезану, це коштує недорого, але коли ти приготував страву, вона така собі не дуже, натер - і вона стає навіть дуже! У мене є, звичайно, патчі. Можна сказати, що я нормальний хлопець, зараз у всіх хлопців є патчі. Зранку, коли прокидаюся, я так ходжу хвилин 15, і вони гріють, охолоджують, клас".

Різноманітні види меду - секрет Марины (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Марина Боржемська дотримується здорового харчування, у її холодильнику є поличка з різними видами меду.

"Його можна трішечки. Небагато, але, наприклад, якщо ти хочеш випити чай з цукром, то я завжди пропоную хоча б взяти половину чайної ложки меду і випити такий тонізуючий напій. Мені в прикуску він більше подобається. І якщо я щось готую чи смажу сирники, то я люблю класти 1 ложечку меду разом з йогуртом, так смачно, підсолоджує".

У холодильнику також - не лише їжа (фото: instagram.com/kholodenkon)

Психолог Наталія Холоденко, батько якої пішов з життя через цукровий діабет, навіть своїх малолітніх дітей Ларіона на Вів’єн змалечку привчає до правильного харчування. Та в її холодильнику зберігається теж не тільки їжа.

"Є якісь вітаміни, патчі. Бальзамічний соус, витриманий десять років, я його дуже люблю, він дуже смачний. Є грецький йогурт, я його замість сметани вживаю. І ще інколи в мене в холодильнику лежать... квіти. Мені подарують троянди, я покладу в холодильник, відкриваю і думаю, от що ти обираєш, щоб тобі дарували троянди, чи кусок сала?.

У морозильній камері психолога теж - тільки корисні продукти.

"У мене завжди є овочі, їх багато, в мене є морожений чай, це такий фруктовий чай, перекручені фрукти. Є кролик, ось те, що я їм. І перепілок різних, птицю їм".

У Наталі в холодильнику все забито (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Експерт із заморозки й акторка Наталка Денисенко.