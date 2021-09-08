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Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба

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Середа 08 вересня 2021 11:01
Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ароматний, теплий, з ніжним м'якушем! Хто з нас не любить свіжоспечений хліб?

А ось щоб він був корисний всій родині і, головне, щоб він всім сподобався, варто спекти хліб за рецептом фахівця з харчування, нутриціолога Анни Біоторіум, яким вона поділилася в своєму Instagram. Так буде і корисно, і ситно.

Дивовижний хліб - без дріжджів, без борошна, ароматний, з найніжнішим м'якушем, з багатющим смаком, користь величезна, смак відмінний. Це - хліб з псілліумом.

Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хлібаКорисний хліб теж може бути дуже навіть смачним! (фото: pexels.com)

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Хліб з псілліум: рецепт

Інгредієнт:

  • Пластівці вівсяні - 75 грам,
  • пластівці гречані - 75 грам,
  • насіння соняшнику - 100 грам,
  • насіння льону - 70 грам,
  • насіння гарбузове - 30 грам,
  • кунжут - 20 грам,
  • фундук - 30 грам,
  • мигдаль - 30 грам,
  • насіння Чіа - 20 грам,
  • псілліум - 15 грам,
  • сіль - 1 ч. л.,
  • оливкова олія - 4 ст. л.,
  • сироп топінамбура - 1 ст. л.,
  • вода - 350 мл.

Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба

Буде смачніше, ніж з булочної! (фото: pexels.com)

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Приготування:

  1. Поставити розігріватися духовку, до 180 градусів.
  2. У ємність налити воду, оливкову олію, додати сіль і сироп, розмішати.
  3. В іншій ємності змішати інші інгредієнти.
  4. Змішати вміст обох ємностей, добре перемішавши.
  5. Форму для випічки (розміром 900-1000 мл) викласти пергаментом, викласти у форму тісто.
  6. Поставити форму в розігріту духовку і випікати 50 хвилин (точний час залежить від вашої духовки).
  7. Перевернути хліб на решітку і остудити.
  8. Нарізати і насолоджуватися!

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