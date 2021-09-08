Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба

Ароматний, теплий, з ніжним м'якушем! Хто з нас не любить свіжоспечений хліб?

А ось щоб він був корисний всій родині і, головне, щоб він всім сподобався, варто спекти хліб за рецептом фахівця з харчування, нутриціолога Анни Біоторіум, яким вона поділилася в своєму Instagram. Так буде і корисно, і ситно.

Дивовижний хліб - без дріжджів, без борошна, ароматний, з найніжнішим м'якушем, з багатющим смаком, користь величезна, смак відмінний. Це - хліб з псілліумом. Корисний хліб теж може бути дуже навіть смачним! (фото: pexels.com) Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, який допоможе очистити кишечник Хліб з псілліум: рецепт Інгредієнт: Пластівці вівсяні - 75 грам,

пластівці гречані - 75 грам,

насіння соняшнику - 100 грам,

насіння льону - 70 грам,

насіння гарбузове - 30 грам,

кунжут - 20 грам,

фундук - 30 грам,

мигдаль - 30 грам,

насіння Чіа - 20 грам,

псілліум - 15 грам,

сіль - 1 ч. л.,

оливкова олія - 4 ст. л.,

сироп топінамбура - 1 ст. л.,

вода - 350 мл. Буде смачніше, ніж з булочної! (фото: pexels.com) Щитовидка ні при чому: лікар назвала несподівані причини кома в горлі Приготування: Поставити розігріватися духовку, до 180 градусів. У ємність налити воду, оливкову олію, додати сіль і сироп, розмішати. В іншій ємності змішати інші інгредієнти. Змішати вміст обох ємностей, добре перемішавши. Форму для випічки (розміром 900-1000 мл) викласти пергаментом, викласти у форму тісто. Поставити форму в розігріту духовку і випікати 50 хвилин (точний час залежить від вашої духовки). Перевернути хліб на решітку і остудити. Нарізати і насолоджуватися!