Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба
Ароматний, теплий, з ніжним м'якушем! Хто з нас не любить свіжоспечений хліб?
А ось щоб він був корисний всій родині і, головне, щоб він всім сподобався, варто спекти хліб за рецептом фахівця з харчування, нутриціолога Анни Біоторіум, яким вона поділилася в своєму Instagram. Так буде і корисно, і ситно.
Дивовижний хліб - без дріжджів, без борошна, ароматний, з найніжнішим м'якушем, з багатющим смаком, користь величезна, смак відмінний. Це - хліб з псілліумом.
Корисний хліб теж може бути дуже навіть смачним! (фото: pexels.com)
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Хліб з псілліум: рецепт
Інгредієнт:
- Пластівці вівсяні - 75 грам,
- пластівці гречані - 75 грам,
- насіння соняшнику - 100 грам,
- насіння льону - 70 грам,
- насіння гарбузове - 30 грам,
- кунжут - 20 грам,
- фундук - 30 грам,
- мигдаль - 30 грам,
- насіння Чіа - 20 грам,
- псілліум - 15 грам,
- сіль - 1 ч. л.,
- оливкова олія - 4 ст. л.,
- сироп топінамбура - 1 ст. л.,
- вода - 350 мл.
Буде смачніше, ніж з булочної! (фото: pexels.com)
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Приготування:
- Поставити розігріватися духовку, до 180 градусів.
- У ємність налити воду, оливкову олію, додати сіль і сироп, розмішати.
- В іншій ємності змішати інші інгредієнти.
- Змішати вміст обох ємностей, добре перемішавши.
- Форму для випічки (розміром 900-1000 мл) викласти пергаментом, викласти у форму тісто.
- Поставити форму в розігріту духовку і випікати 50 хвилин (точний час залежить від вашої духовки).
- Перевернути хліб на решітку і остудити.
- Нарізати і насолоджуватися!
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