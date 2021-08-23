"Переживала і плакала": Каменських в напівпрозорій блузі зробила особисте зізнання і отримала підтримку Потапа

На фото Настя позувала в шовковій білій напівпрозорій блузці на запах і світлих джинсових коротких шортиках з необробленим краєм. Її макіяж зроблений з акцентом на очі, співачка променисто посміхається і ефектно позує на камеру в сутінках біля сцени фестивалю "Чорноморські ігри", де виступила в якості запрошеного члена журі. Крім того, у зірки з цим музичним конкурсом пов'язані особисті спогади і переживання.

Настя Каменських приїхала на знаковий для неї фестиваль (фото: instagram.com/kamenskux)

У підписі до закулісних фото Настя зізналася, що з раннього дитинства мріяла дарувати свою творчість світу.

"Будучи ще зовсім маленькою, я відвідувала дуже багато гуртків, займалася вокалом і музикою, вкладала всі сили в здійснення своєї мрії. Я вдячна Всесвіту за голос, за натхнення і сили працювати над собою, адже нічого в житті не дається нам просто так. Я завжди йшла за можливостями", - зізналася цілеспрямована Настя.

"Перемога, як оцінка за всі зусилля і старання, була для мене рівносильною оцінкою на відмінно, тому мені дуже хотілося отримати заповітне перше місце. Але як в житті часто буває, з першого разу у мене не вийшло. І навіть з другого", - розповіла артистка.

Настя Каменських згадала про свої дитячі злети і падіння (фото: instagram.com/kamenskux)

Більш того, вона двічі навіть не доходила до фіналу фестивалю, що сильно засмучувало майбутню зірку.



"Я дуже переживала і плакала. Але цей біль був буквально на мить. Для мене це стало викликом, не опускаючи рук йти за своєю мрією, займатися активніше, і вкладати максимум вільного від школи часу в творчий розвиток: щодня з ранку до вечора вокал, танці, тренування", - описала свій насичений графік Настя, яка від своїх намірів відступати навіть не збиралася.

Так, вона отримала гран-прі "Чорноморських ігор", а разом з ним безцінний досвід. Співачка поділилася особистою історією для того, щоб замотивувати молоді таланти і закликала їх ніколи не опускати руки, а слідувати за мрією.

Настя стала членом журі "Чорноморських ігор" (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап підтримав кохану і залишив для неї сердечка під постом, адже солодка парочка завжди сумує, перебуваючи далеко один від одного. Крім того, продюсер зізнається, що захоплюється своєю дружиною, її талантом і працездатністю, а також вважає артистку своєю музою – вдома пара часто придумує разом пісні, награє мелодії на фортепіано, а потім презентує світу нові хіти.