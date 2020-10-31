Переживала складныше за все: Alyona Alyona висловилася про особисте життя та болісний розрив з коханим

Рэперша Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) не любить говорити на особисті теми і приховує особисте життя. Як виявилося, у артистки був серйозний роман, який змусив її страждати після розриву, але вона вірить – її чоловік обов'язково знайдеться.

У рамках програми "Іспит" з Машею Єфросиніною на YouTube рэперша розповіла про болісний розрив з бойфрендом і зізналася, чому зараз у її житті немає місця стосункам.

Вона відкрито говорить, що їй не вистачає чоловыка, адже зараз поруч з Оленою немає достоного обранця.

Олена зробила відверті зізнання у програмі Маші (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У мене були серйозні стосунки. Одні – майже рік, і другі – рік. З 24 до 25 і з 25 до 26 років – одні почалися, а інші закінчилися. Це було ще до популярності. З одним ми познайомилися через Інтернет, не на сайті знайомств, в соцмережах, а з іншим – на реп-форумі", - розповіла вона.

Олена зізналася, то дуже влюблива, але останнього хлопця, Григорія, вона може сміливо назвати справжным коханням. Чоловік працював у збройовому магазині.

"У нас були різні погляди на життя. Я людина-танк – бачу ціль і йду. Він повільніше, ніж я, у нього інші цілі. Ми спочатку перший раз розійшлися на місяць, і Григорій був ініціатором розриву – він раціоналіст, реаліст, песиміст. Вдруге ми одночасно зрозуміли – не варто. Але я цей розрив складніше всього переживала", - зізналася вона.

Альона розповіла Маші Єфросиніної про хворобливий розрив з колишнім (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Артистка зазначає, що пара мало працювала над стосунками, і кожен часто влючал "внутрішню дитину". Зараз в Олени немає молодого чоловыка, але стосунки без зобов'язань вона не визнає.

"Я не хочу з ким попало. Я інколи ходжу на якісь побачення... Але я не переживаю, своє все одно знайде", - зізналася рэперша. Олену можна підкорити інтелектом і почуттям гумору.

Дівчина відзначає,що через щільного графіка часу на особисте життя у неї зовсім не залишається. Останній молодий чоловік не витримав зайнятості своєї популярної обраниці.

"У мене в минулому році в жовтні був роман, він тривав місяць. Він був побудований на "вау", "клас". Потім я зрозуміла – коли в мій графік вривається людина, я не можу його змінити. Я виділяла людині з 10 вечора до 7 ранку. Як він себе буде почувати? А у мене зобов'язання, домовленості про концерти. І тоді я зрозуміла – як же важко! І я пішла сама", - згадала Алена.

Альона розповіла про свої невдалі романи

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona в купальнику закликала дівчат любити своє тіло.

До речі, Alyona Alyona зізналася, що насолоджується чоловічою увагою та подарунками після участі в "Танцях з зірками 2020".