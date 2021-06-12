Переживають, чи вистачить грошей: Астаф'єва висловила про свої запити у стосунках з чоловіками

Сама ж Астаф'єва не вважає фінансове питання основоположним у стосунках.

"В основному проблема у чоловіків, які представляють себе поруч з Дашею Астаф'євою, – всі переживають, чи вистачить їм грошей, щоб утримувати Дашу Астаф'єву. Ну, це взагалі 785-й питання!" - зазначає 35-річна красуня.

Співачці куди важливіше, щоб обранець з розумінням ставився до специфіки її роботи і способу життя, а також посильно допомагав полешити поточні завдання, а не не ображався і критикував.



Даша перерахувала важливі критерії у виборі чоловіка (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Тому що найбільша проблема у стосунках – це прийняти життя людини. Коли дзвонять перед зльотом і кажуть: "Терміново, ви потрібні тут!" І бути чоловіком Даші Астаф'євої - це взяти за руку і вийти з літака, а не лаятися", – пояснила артистка.

Також Даша пояснила, що ж насправді криється за фразою "бути чоловіком Даші Астаф'євої", і додала, що дорогі годинники і товстий гаманець її не вражає – у зірки інші критерії гідного чоловіка.

"Бути чоловіком Даші Астаф'євої - це жодне свято не зустріти разом. Бути чоловіком Даші Астаф'євої - це о третій годині ночі прокинутися від дзвінка і сказати "від корсета відпав гачечок, будь ласка, знайди зачіпочку!" І з мільйона костюмів людина знайде, сяде в машину і привезе", - навела вона приклади з життя.

Даша висловилася про реакцію на хейт в мережі

У мережі Даші часто доводиться зіштовхувати з відвертим хейтом, причому, необгрунтована критика йде як від жінок, так і від чоловіків. Артистка звикла жартувати і тренерує дотепність на бажаючих образити її публічно.

До невтішних коментарів від чоловіків Даша ставитися стримано і навіть з розумінням. "Думаю, це не хейт, це щось схоже на можливість самореалізуватися, довести, що у нього дійсно великий чл*н, як він думає", - поділилася своєю інтерпретацією ситуації Даша.