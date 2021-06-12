Переживают, хватит ли денег: Астафьева высказала о своих запросах в отношениях с мужчинами

Сама же Астафьева не считает финансовый вопрос основоплагающим в отношениях.

"В основном проблема у мужчин, которые представляют себя рядом с Дашей Астафьевой, – все переживают, хватит ли им денег, чтобы содержать Дашу Астафьеву. Ну, это вообще 785-й вопрос!" – отмечает 35-летняя красавица.

Певице куда важнее, чтобы избранник с пониманием относился к специфике ее работы и образа жизни, а также посильно помогал облегчить текущие задачи, а не не обижался и критиковал.



Даша перечислила важные критерии в выборе мужчины (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Потому что самая большая проблема в отношениях – это принять жизнь человека. Когда звонят перед взлетом и говорят: "Срочно, вы нужны здесь!" И быть мужчиной Даши Астафьевой – это взять за руку и выйти из самолета, а не ругаться", – пояснила артистка.

Также Даша пояснила, что же на самом деле кроется за фразой "быть мужчиной Даши Астафьевой", и добавила, что дорогие часы и толстый кошелек ее не впечатляет – у звезды иные критерии достойного мужчины.

"Быть мужчиной Даши Астафьевой – это ни один праздник не встретить вместе. Быть мужчиной Даши Астафьевой – это в три часа ночи проснуться от звонка и сказать "от корсета отпал крючочек, пожалуйста, найди зацепочку!" И из миллиона костюмов человек найдет, сядет в машину и привезет", - привела она примеры из жизни.

Даша высказалась о реакции на хейт в сети

В сети Даше часто приходиться сталкивать с откровенным хейтом, причем, необоснованная критика исходит как от женщин, так и от мужчин. Артистка предпочитает отшучиваться и тренерует остроумие на желающих обидеть ее публично.

К нелестным комментариям от мужчин Даша относиться сдержанно и даже с пониманием. "Думаю, это не хейт, это что-то похожее на возможность самореализоваться, доказать, что у него действительно большой чл*н, как он думает", - поделилась своей интерпретацией ситуации Даша.