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Перше враження не обдурило: Злата Огневич розкрила подробиці "Холостячки"

Автор: Марина Настевич

Головна героїня 2-го сезону реаліті "Холостячка", українська співачка Злата Огневич відкрила завісу таємниці і поділилася деякими подробицями проекту, який знімається вже близько трьох місяців. Артистка розповіла про учасників і зізналася, яких чоловіків залишила в шоу.

Відеоінтерв'ю з Огневич було опубліковано на офіційній Instagram- сторінці проекту.

Злата зізналася, що перша вечірка приємно здивувала її - адже такого яскравого знайомства з чоловіками у неї раніше не траплялося.

"Перші яскраві враження відбулися під час першої вечірки. У моєму житті не було такого яскравого знайомства з чоловіками. Такі відчуття виникають всередині, які неможливо ні з чим порівняти", – розповіла "Холостячка".

Саме під час першого знайомства співачка вибрала своїх фаворитів - і, як показали подальші події, не помилилася. Саме ці чоловіки продовжили участь у проекті.

"Озираючись назад, можу сказати, що перше враження мене не підвело. Зараз залишилися саме ті чоловіки, які мені найбільше сподобалися під час першої вечірки", – заявила Огневич.

"Холостячка" Злата Огневич на першій вечірці 2-го сезону шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)

За словами артистки, кожен чоловік був ініціативним і виявляв до неї увагу. Але Злата більше орієнтувалася на свої відчуття, ніж на активність учасників.

Нагадаємо, раніше "Холостячка" Злата Огневич дала поради, як досягти успіху і жити в балансі.

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Злата ОгнєвічХолостячка