Перше враження не обдурило: Злата Огневич розкрила подробиці "Холостячки"

Злата зізналася, що перша вечірка приємно здивувала її - адже такого яскравого знайомства з чоловіками у неї раніше не траплялося.

"Перші яскраві враження відбулися під час першої вечірки. У моєму житті не було такого яскравого знайомства з чоловіками. Такі відчуття виникають всередині, які неможливо ні з чим порівняти", – розповіла "Холостячка".

Саме під час першого знайомства співачка вибрала своїх фаворитів - і, як показали подальші події, не помилилася. Саме ці чоловіки продовжили участь у проекті.

"Озираючись назад, можу сказати, що перше враження мене не підвело. Зараз залишилися саме ті чоловіки, які мені найбільше сподобалися під час першої вечірки", – заявила Огневич.

"Холостячка" Злата Огневич на першій вечірці 2-го сезону шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)

За словами артистки, кожен чоловік був ініціативним і виявляв до неї увагу. Але Злата більше орієнтувалася на свої відчуття, ніж на активність учасників.