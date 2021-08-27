У пікантному ліфі і з чупа-чупсом у роті: Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео

Надя Дорофєєва полюбилася шанувальникам не тільки завдяки зовнішності і таланту, але і відкритості, а також безпосередності. Співачка виглядає однаково переконливо гармонійно як в образі фатальної спокусниці, так і милою пустотливий німфетки.

На свіжому відео з Instagram Надя постала в амплуа кокетливої красуні, що пустує і фліртує на камеру.

Співачка кокетує на камеру, позуючи в пікантному ліфі від розвого бікіні, світлих джинса-варенках і з чупа-чупсом у роті. Зірка хвалиться освіжаючим lollipop-макіяжем в рожевих тонах з акцентом на очі. Вона зробила тредовий мейкап з "ширяючими" стрклкамі ( floating eyeliner) - підведенням на манер балетного гриму, з їх допомогою око стає розкритим.

Вологий блиск ля губ і помада максимально природного відтінку підкреслили природність Наді. Ідеально виконаний стробінг дозволив надати рисам обличчя витонченість і додати здорове сяйво шкірі.

Шанувальник прийшли в повний захват і від макіяжу зірка, і від її фігури, від чарівності з харизмою.